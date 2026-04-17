Juventus | sfida per Alejandro Grimaldo tra Juve Milan e Inter

Nel mercato estivo del 2026, la Juventus, il Milan e l’Inter si contendono alcuni dei giocatori più richiesti del panorama europeo. Tra i nomi più caldi ci sono Alejandro Grimaldo e Robert Lewandowski, con le tre società pronte a sfidarsi per assicurarsi i loro cartellini. La corsa ai talenti si preannuncia intensa, con le squadre italiane impegnate a rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

Derby d’Italia sul mercato: Juve e Milan si sfidano per Grimaldo e Lewandowski. Il calciomercato estivo 2026 si preannuncia infuocato con, Inter Juventus e Milan pronte a darsi battaglia per i pezzi pregiati del panorama europeo. Oltre al forte interesse per Robert Lewandowski, che sembra ormai prossimo all’addio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: sfida per Alejandro Grimaldo tra Juve, Milan e Inter Notizie correlate Leggi anche: Milan, Tare sfida l’Inter per Gila: Juve nega Gatti, ma è solo l’inizio Cassano lancia Lobotka: sfida tra Inter e JuveTra i nomi che iniziano a circolare attorno al mercato dell’Inter c’è anche quello di Stanislav Lobotka.