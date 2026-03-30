Cassano lancia Lobotka | sfida tra Inter e Juve

Tra i giocatori che stanno attirando l’attenzione di diversi club ci sono anche alcuni centrocampisti provenienti dalla Serie A. In particolare, si parla di un calciatore slovacco che ha attirato l’interesse di due delle principali squadre italiane, con trattative di mercato che coinvolgono i rispettivi staff. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Tra i nomi che iniziano a circolare attorno al mercato dell’Inter c’è anche quello di Stanislav Lobotka. A rilanciare il tema è stato Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol per parlare delle possibili mosse nerazzurre in vista dell’estate. L’ex attaccante ha allargato il discorso a più profili. Prima ha citato Da Cunha, considerandolo un giocatore molto interessante per il futuro del club milanese. Poi ha spostato l’attenzione sul ruolo di regista, soprattutto nell’ipotesi in cui dovesse cambiare qualcosa attorno a Calhanoglu. Secondo Cassano, proprio lì potrebbe aprirsi uno scenario nuovo. E in quel contesto il nome di Lobotka diventerebbe uno da seguire con attenzione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Cassano lancia Lobotka: sfida tra Inter e Juve Articoli correlati Cassano: “Lobotka andrà alla Juve”Cassano: “Lobotka andrà alla Juve”"> Antonio Cassano analizza lo stato del calcio italiano in un’intervista concessa al Corriere della Sera,... Cassano: “Se Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. Conte non fa prigionieri”L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha dato una sua previsione sul futuro di Stanislav Lobotka.