Il Milan si muove subito sul mercato per rinforzare la difesa, nonostante abbia già la terza miglior retroguardia del campionato con appena 17 gol subiti. La società ha messo gli occhi su Gila, e Tare ha sfidato l’Inter per portarlo in rossonero. Nel frattempo, la Juve ha negato Gatti, ma sembra solo l’inizio di una lunga serie di trattative. I tifosi restano in attesa di novità dai rispettivi club.

Nonostante la terza miglior difesa del campionato (17 gol subiti), il Milan accelera la ricerca di un rinforzo per la retroguardia. Il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per puntellare lo scacchiere di Massimiliano Allegri, ma l’ultimo tentativo per una pista italiana ha trovato un ostacolo insormontabile. IL RETROSCENA GATTI – Secondo quanto rivelato da Tuttosport, nei giorni scorsi è andato in scena un contatto diretto tra Milano e Torino. Il Milan ha chiesto ufficialmente Federico Gatti alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. La risposta dei bianconeri è stata un secco “no”: dopo la partenza di Rugani verso la Fiorentina, Luciano Spalletti ha messo il veto sulla cessione del difensore azzurro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan, Tare sfida l’Inter per Gila: Juve nega Gatti, ma è solo l’inizio

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha analizzato la situazione di Filippo Gila, attaccante di interesse per Milan e Inter.

Sul fronte del calciomercato del Milan, l'interesse per Mario Gila si mantiene vivo, con possibili sviluppi già a gennaio.

Milan, Tare: Trattativa Mateta saltata per un problema fisico, poi in futuro si vedràIgli Tare, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna: Dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è. tuttomercatoweb.com

Milan già al lavoro per l'estate. Tuttosport: Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca...Adesso il focus è totalmente rivolto al campo e alla qualificazione alla prossima Champions League, ma dal quarto piano di Casa Milan già si starebbe cominciando a lavorare in ... milannews.it

