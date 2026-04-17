Juventus | ritirata dalla corsa per Senesi

La Juventus ha annunciato di aver interrotto le trattative per Marcos Senesi, difensore argentino attualmente al Bournemouth. In passato, il giocatore era stato considerato un possibile acquisto a parametro zero, ma ora non figura più tra le priorità della società. La scelta di abbandonare la candidatura di Senesi segna un cambiamento rispetto alle settimane precedenti, quando il nome del difensore era stato seguito con attenzione.

La Juventus ha deciso di ritirarsi dalla corsa per Marcos Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth, che pure era stato seguito con interesse nelle scorse settimane come possibile rinforzo a parametro zero, non è più tra i nomi prioritari della dirigenza bianconera. La scelta deriva principalmente da due motivi: la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ritirata dalla corsa per Senesi Notizie correlate Senesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla società bianconera per convincere il difensoredi Angelo CiarlettaSenesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla Vecchia Signora per convincere il difensore argentino. Senesi si allontana dalla Juventus: primi contatti tra il calciatore argentino e un club di Premier Leaguedi Angelo CiarlettaMarcos Senesi si allontana dalla Juventus in vista del mercato estivo: primi contatti tra il difensore e un club di Premier League... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus, cambia la routine: squadra in ritiro alla Continassa in vista della sfida all'Atalanta; Corsa Champions, la volata: Juventus favorita ma Como e Roma non mollano, i calendari a confronto; Corsa alla Champions, la Juve nel fortino dell'Atalanta; SCD Alma Juventus Fano, analisi delle gare e programma degli appuntamenti. Juve, una settimana al quarto posto. Ma occhio al calendario...Il crollo del Milan rende anche il terzo posto contendibile. E il 26 aprile, bianconeri a San Siro. Ma la sconfitta con l'Inter non ferma il Como ... rainews.it Juventus, si insiste per Bernardo Silva, i bianconeri in corsa per GoretzkaLa Juventus guarda avanti e pianifica le mosse per l’estate con un obiettivo chiaro: consegnare a Luciano Spalletti una squadra ancora più competitiva, capace di lottare stabilmente per le prime ... it.blastingnews.com Juventus, Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto: adesso si attende l'annuncio facebook Skill, assist, finalizzazione Le stelle della Juventus nel #TOTS della Serie A su FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com