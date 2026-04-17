Juventus possibile ritorno di De Ligt in Serie A?

Matthis de Ligt potrebbe tornare in Italia dopo aver avuto difficoltà al Manchester United. Il difensore, che ha già giocato nella Serie A, potrebbe essere di nuovo disponibile per un trasferimento nel campionato italiano. La sua situazione attuale e le possibili trattative sono al centro delle attenzioni del mercato in questa fase. La sua esperienza in Italia potrebbe tornare utile, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Matthis de Ligt potrebbe essere protagonista di un clamoroso ritorno in Serie A a causa delle difficoltà avute al Manchester United L’eclissi di un leader: il calvario di de Ligt nel 2026. Il 2026 di Matthijs de Ligt è iniziato nel peggiore dei modi, trasformandosi in una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, possibile ritorno di De Ligt in Serie A? Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Juventus, De Ligt ai margini a Manchester: l’Inter e il Milan seguono Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la JuventusKessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Calciomercato Inter, Moretto agita l’ambiente:... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Calciomercato Juve, torna di moda Darwin Nuñez: perché può lasciare l'Arabia | Blog by Sisal; Vlahovic-Milan, ritorno di fiamma? La Juve prende tempo e Furlani ha una preferenza, le ultime; La Juventus si muove per Darwin Núñez: l’attaccante torna in Europa?. Darwin Nunez-Juve, ritorno di fiamma: perché piace a Spalletti, primi sondaggi e possibile formulaL’attaccante uruguaiano era già stato seguito in passato e ora rientra tra gli obiettivi bianconeri. Passato dal Liverpool all’Al Hilal un anno fa, ora è intenzionato a rientrare in Europa: tutti i de ... tuttosport.com Muharemovic alla Juventus, si può: i tre motivi dietro il possibile ritornoMuharemovic alla Juventus - La gara disputata da Tarik Muharemovic contro l’Italia ha evidenziato una prestazione di ... fantamaster.it Juventus, Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto: adesso si attende l'annuncio facebook Skill, assist, finalizzazione Le stelle della Juventus nel #TOTS della Serie A su FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com