Juventus | passo concreto verso un talento greco
La Juventus si sta muovendo per portare in squadra un giovane centrocampista greco. Si tratta di Christos Mouzakitis, nato nel 2008, che gioca nell’Olympiacos. È considerato uno dei talenti più interessanti del calcio in Grecia. La società ha fatto un passo concreto in questa direzione, rafforzando così il proprio settore giovanile. La trattativa si trova in una fase avanzata, senza ulteriori dettagli pubblicamente noti.
La Juventus ha mosso un passo concreto verso un giovane talento greco molto promettente. Si tratta di Christos Mouzakitis, centrocampista centrale classe 2008 dell’Olympiacos, considerato uno dei migliori prospetti del calcio ellenico. Nelle ultime ore Giorgio Chiellini ha avuto un incontro a cena con l’agente del giocatore per avviare i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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