Juventus | passo concreto verso un talento greco

La Juventus si sta muovendo per portare in squadra un giovane centrocampista greco. Si tratta di Christos Mouzakitis, nato nel 2008, che gioca nell’Olympiacos. È considerato uno dei talenti più interessanti del calcio in Grecia. La società ha fatto un passo concreto in questa direzione, rafforzando così il proprio settore giovanile. La trattativa si trova in una fase avanzata, senza ulteriori dettagli pubblicamente noti.