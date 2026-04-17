Victor Osimhen sembra essere vicino alla Juventus, con le trattative che si intensificano per il 2026. L’attaccante nigeriano, dopo aver giocato l’ultima stagione con il Galatasaray in Turchia, è al centro delle discussioni tra i dirigenti bianconeri. La situazione attuale vede un interesse concreto della società torinese nei confronti del calciatore, che potrebbe rafforzare il reparto offensivo della squadra nella prossima stagione.

Victor Osimhen e la Juventus: il flirt estivo si trasforma in una pista incandescente per il 2026. L’attaccante nigeriano, reduce da un’annata da protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray, è l’entità che sta scuotendo i corridoi della Continassa. Con Dusan Vlahovic ancora alle prese con il rebus rinnovo e un contratto in scadenza nel 2027, l’AD Richard Comolli ha iniziato a sondare il terreno per quello che sarebbe il colpo del secolo post-CR7. La Juve non molla. L’obiettivo Osimhen resta ancora agganciato al progetto bianconero, l’attaccante nigeriano continua a fare acqua alla gola e ad essere proprio la pedina giusta che porterebbe la Juve verso un possibile trionfo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Osimhen ad un passo: Spalletti ritrova il suo attaccante

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