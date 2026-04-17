Juventus Osimhen ad un passo | Spalletti ritrova il suo attaccante
Victor Osimhen sembra essere vicino alla Juventus, con le trattative che si intensificano per il 2026. L’attaccante nigeriano, dopo aver giocato l’ultima stagione con il Galatasaray in Turchia, è al centro delle discussioni tra i dirigenti bianconeri. La situazione attuale vede un interesse concreto della società torinese nei confronti del calciatore, che potrebbe rafforzare il reparto offensivo della squadra nella prossima stagione.
Victor Osimhen e la Juventus: il flirt estivo si trasforma in una pista incandescente per il 2026. L’attaccante nigeriano, reduce da un’annata da protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray, è l’entità che sta scuotendo i corridoi della Continassa. Con Dusan Vlahovic ancora alle prese con il rebus rinnovo e un contratto in scadenza nel 2027, l’AD Richard Comolli ha iniziato a sondare il terreno per quello che sarebbe il colpo del secolo post-CR7. La Juve non molla. L’obiettivo Osimhen resta ancora agganciato al progetto bianconero, l’attaccante nigeriano continua a fare acqua alla gola e ad essere proprio la pedina giusta che porterebbe la Juve verso un possibile trionfo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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