TOP: McKennie 8 – Impareggiabile per abnegazione e spirito di sacrificio. Il pretoriano di Spalletti non tradisce mai e spedisce la Juve ai supplementari, infuocando lo ‘Stadium’ prima della beffa firmata Osimhen. Gol da centravanti di razza, lui che oggi ha stazionato da terzino. Jolly per eccellenza: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. FLOP: Kelly 5 – Ha già sulle spalle un cartellino e la decisione dell’arbitro è molto discutibile. Furibondo come tutta la Juve: il rosso dopo l’intervallo gela l’Allianz Stadium e Spalletti. TOP: Osimhen 7,5 – Nervoso per tutta la partita, fa a sportellate con Gatti senza esclusioni di colpi. Litiga anche con i compagni dopo il tris bianconero, nei supplementari però punisce la ‘Vecchia Signora’ con la zampata che vale la qualificazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Galatasaray 3-2: Spalletti a un passo dal miracolo, Osimhen letale

