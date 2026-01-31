Juventus due serate di Galatasaray Spalletti ritrova il suo Osimhen Cose turche | nel 2013 fu flop

La Juventus si prepara a sfidare il Galatasaray in due serate di fuoco. Spalletti ritrova Osimhen, il suo ex pupillo, e spera di sfruttare questa occasione per passare il turno. Dopo alcuni anni di flop, il Galatasaray torna a fare paura in Champions. La squadra turca ha già dato segnali di risveglio e ora mette in difficoltà anche i grandi. La partita si preannuncia aperta e i bianconeri vogliono dimostrare di non essere più quelli di un tempo.

Questa pazza Champions che si diverte ad apparecchiare sfide del cuore – vedasi Real-Benfica, con l’ex Mou che ha appena beffato i Blancos nel girone e ora se li ritrova contro ai playoff – non fa quasi sensazione che Spalletti debba battere il Galatasaray del suo pupillo Osimhen per portare la Juve agli ottavi. Il sorteggio di Nyon non è stato troppo benevolo con la Signora. Ma a ben vedere, gli spareggi della terra di mezzo della Grande Coppa non rappresenterebbero in alcun modo un’oasi di relax. Lo stesso Bruges che i bianconeri non hanno incrociato sarebbe stato avversario da prendere con le molle: lo sa bene l’Atalanta, che un anno fa, pur lanciata, venne eliminata dai telentuosi belgi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

Juventus, per Spalletti due sospiri di sollievo: David in gol, Bremer si rivedeLa Juventus battendo il Pafos non ha soltanto trovato i punti fondamentali per blindare praticamente l'accesso ai playoff di Champions. Quel sofferto 2-0 ha restituito fiducia a Spalletti e il ... leggo.it

Juventus, rientra McKennie: Spalletti deve sciogliere due dubbiLa Juventus, ieri mattina, si è allenata per preparare la gara di questa sera contro il Pisa. Per questo match, Spalletti ha ritrovato McKennie, che venerdì si è allenato in gruppo. Anche Zhegrova sta ... tuttomercatoweb.com

RE DI COPPE “Il Monaco cerca riscatto, la Juve fiuta il colpo: Champions ad alta tensione” La Champions League vive una delle sue ultime grandi serate di questa “League Phase”: Monaco e Juventus si affrontano in un match dal peso cruciale, con i biancon - facebook.com facebook

Spalletti innamorato dell'Allianz Stadium Atmosfera caldissima per Juventus-Benfica, il mister scherza a Prime Video: "Pagherei un contratto per vivere queste serate qui" Riconfermeresti Spalletti per i prossimi anni #Spalletti #Juventus #SpazioJ x.com