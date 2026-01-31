Juventus due serate di Galatasaray Spalletti ritrova il suo Osimhen Cose turche | nel 2013 fu flop

La Juventus si prepara a sfidare il Galatasaray in due serate di fuoco. Spalletti ritrova Osimhen, il suo ex pupillo, e spera di sfruttare questa occasione per passare il turno. Dopo alcuni anni di flop, il Galatasaray torna a fare paura in Champions. La squadra turca ha già dato segnali di risveglio e ora mette in difficoltà anche i grandi. La partita si preannuncia aperta e i bianconeri vogliono dimostrare di non essere più quelli di un tempo.

Questa pazza Champions che si diverte ad apparecchiare sfide del cuore – vedasi Real-Benfica, con l’ex Mou che ha appena beffato i Blancos nel girone e ora se li ritrova contro ai playoff – non fa quasi sensazione che Spalletti debba battere il Galatasaray del suo pupillo Osimhen per portare la Juve agli ottavi. Il sorteggio di Nyon non è stato troppo benevolo con la Signora. Ma a ben vedere, gli spareggi della terra di mezzo della Grande Coppa non rappresenterebbero in alcun modo un’oasi di relax. Lo stesso Bruges che i bianconeri non hanno incrociato sarebbe stato avversario da prendere con le molle: lo sa bene l’Atalanta, che un anno fa, pur lanciata, venne eliminata dai telentuosi belgi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

