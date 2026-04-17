Juventus | nuovo innesto di esperienza?

La Juventus si appresta ad aggiungere un nuovo membro allo staff tecnico di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato, il club avrebbe scelto un professionista con esperienza per supportare il tecnico toscano in vista della stagione 2024-2025. La decisione sarebbe stata presa nelle ultime settimane e riguarda un inserimento mirato a rafforzare il gruppo di lavoro del mister.

La Juventus sta per accogliere una nuova figura n ello staff tecnico di Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe individuato il profilo giusto per rafforzare il gruppo di lavoro del tecnico toscano in vista della prossima stagione. Si tratta di un i nnesto d i esperienza e competenza specifica, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuovo innesto di esperienza? Galuppini nuovo acquisto dell’Ascoli: esperienza, gol e mentalità Notizie correlate Juventus: nuovo innesto di qualitàLa Juventus chiude il calciomercato invernale 2026 con un innesto di qualità e immediatezza: Jérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore... Leggi anche: Juventus, rivoluzione in difesa: il piano di Spalletti tra l’addio di Gatti e l’innesto di Senesi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Juventus: c'è l'ok di Alisson, le ultime; Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero; Calciomercato Juventus: da Lewandowski a Kim, tutti i sogni di Spalletti. Juve, un innesto per reparto: ecco il piano per tornare ai verticiLa dirigenza punta a quattro acquisti di valore per migliorare la rosa e tornare in lotta per lo Scudetto. Ecco i nomi reparto per reparto. Intanto parla Dino Zoff: La Juve può arrivare anche terza. sport.quotidiano.net Juventus, a new addition for each department: here's the plan to return to the topThe management is targeting four key signings to improve the squad and get back into contention for the Scudetto. Here are the names, department by department. Meanwhile, Dino Zoff speaks: Juve can e ... sport.quotidiano.net McKennie Juventus Deciso il futuro del texano in caso di mancata Champions facebook Skill, assist, finalizzazione Le stelle della Juventus nel #TOTS della Serie A su FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com