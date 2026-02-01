Juventus | nuovo innesto di qualità

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jérémie Boga, un nuovo attaccante che si è unito alla rosa bianconera durante il mercato invernale. Il giocatore arriva con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e portare energia alla squadra. La società ha deciso di puntare su di lui per migliorare le prestazioni nelle prossime partite. Boga si è subito aggregato al gruppo e si prepara a fare il suo debutto con la maglia della Juventus.

La Juventus chiude il calciomercato invernale 2026 con un innesto di qualità e immediatezza: Jérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. L'esterno ivoriano-francese classe 1997 arriva con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, corredato da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

