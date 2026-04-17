Juventus | lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Alexander Manninger, ex portiere della Juventus. L’italiano e internazionale, nato nel 1977, è deceduto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori.

Il calcio italiano e internazionale è sotto shock per la scomparsa di Alexander Manninger. L’ex portiere Juventus austriaco, classe 1977, è morto a 48 anni in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da Manninger è stata travolta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: lutto nel mondo del calcio E' MANCATO ANTONIO CABRINI...LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO! Notizie correlate Lutto nel mondo del calcio, morto l’ex portiere della Juventus: lo stipendioIl mondo del calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger: carriera e stipendio dell’ex portiere tra Serie A e Premier League. Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander ManningerTragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lutto nel mondo del calcio, addio ad Alex Manninger: morto a 48 anni in un incidente. Giocò con Juve, Siena e Torino; Lutto nel mondo del calcio, morto Alex Manninger, ex portiere di Juve e Toro; Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger; Lutto nel mondo del calcio: l'ex Juve Manninger morto in un incidente stradale a 48 anni. Calcio in lutto, è morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: è stato travolto da un trenoIl mondo del calcio è sotto shock per l’improvvisa notizia della morte, a soli 48 anni, di Alex Manninger, ex portiere che, nel corso della sua lunga carriera, ha militato anche nella Juventus. Calcio ... notizie.it Calcio in lutto, morto l’ex portiere della Juve Alexander Manninger: tragico incidente con un trenoSALISBURGO - Grave lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e della Juventus, con cui ... etrurianews.it McKennie Juventus Deciso il futuro del texano in caso di mancata Champions facebook Skill, assist, finalizzazione Le stelle della Juventus nel #TOTS della Serie A su FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com