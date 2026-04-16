Lutto nel mondo del calcio | morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander Manninger

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina. L’atleta, noto per la sua carriera tra Italia e altri paesi, aveva 51 anni. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando senza parole i tifosi e gli addetti ai lavori. Manninger aveva vestito le maglie di diverse squadre durante la sua carriera e ora viene ricordato dai colleghi e dai fan.

Tragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. L'austriaco ha perso la vita a 48 anni in un incidente stradale nei pressi di Salisburgo, sua città natale. A riportare la notizia della tragica dipartita dell'estremo difensore il Red Bull Salisburgo e la Nazionale Austriaca. Secondo le fonti austriache, Manninger è rimasto coinvolto in un grave incidente ferroviario a Nußdorf, sulla linea ferroviaria che porta a Salisburgo. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito tra il minivan guidato dall'ex portiere dell'Arsenal e un treno locale. Secondo quanto riportato dal media austriaco 'Kronen Zeitung', i circa 25 passeggeri presenti del treno e il macchinista sono rimasti illesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander Manninger Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex viola Alexander Manninger Lutto nel mondo del calcio, morto l’ex portiere della Juventus: lo stipendioIl mondo del calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger: carriera e stipendio dell’ex portiere tra Serie A e Premier League. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tragedia nel mondo del calcio: è scomparso Alexander Manninger, ex Fiorentina; Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger. Il mondo del calcio in lutto: morto Alexander ManningerL'ex portiere scudettato con la Juventus nel 2012 è scomparso dopo un tragico indicente ferroviario. Aveva 48 anni. Lo choc delle squadre in cui ha militato. panorama.it Lutto nel mondo del calcio: Alex Manninger si è spento a 48 anniL'ex portiere Alex Manninger, tra i protagonisti della Serie A con Juventus e Fiorentina, è stato travolto da un treno in Austria ... siamolaroma.it Lutto nel mondo del calcio: è morto a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere austriaco con un passato anche in Fiorentina, Juventus e Arsenal. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore ha perso la vita in un incidente lungo la Salzburg Lokalbahn, ne facebook La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di prof x.com