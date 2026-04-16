Lutto nel mondo del calcio | morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander Manninger

Da pianetamilan.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina. L’atleta, noto per la sua carriera tra Italia e altri paesi, aveva 51 anni. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando senza parole i tifosi e gli addetti ai lavori. Manninger aveva vestito le maglie di diverse squadre durante la sua carriera e ora viene ricordato dai colleghi e dai fan.

Tragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. L'austriaco ha perso la vita a 48 anni in un incidente stradale nei pressi di Salisburgo, sua città natale. A riportare la notizia della tragica dipartita dell'estremo difensore il Red Bull Salisburgo e la Nazionale Austriaca. Secondo le fonti austriache, Manninger è rimasto coinvolto in un grave incidente ferroviario a Nußdorf, sulla linea ferroviaria che porta a Salisburgo. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito tra il minivan guidato dall'ex portiere dell'Arsenal e un treno locale. Secondo quanto riportato dal media austriaco 'Kronen Zeitung', i circa 25 passeggeri presenti del treno e il macchinista sono rimasti illesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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