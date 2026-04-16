Il mondo del calcio piange la scomparsa di un ex portiere che ha giocato in Serie A e in Premier League. La sua carriera si è sviluppata tra diversi club di alto livello, e il suo contratto prevedeva uno stipendio che si aggirava intorno a una cifra significativa. La notizia della sua morte ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori.

Il mondo del calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger: carriera e stipendio dell’ex portiere tra Serie A e Premier League. La morte di Alex Manninger ha riportato l’attenzione su una figura che ha attraversato il calcio europeo per oltre un decennio, distinguendosi tra Serie A e Premier League con esperienze in club importanti come Juventus, Arsenal e Liverpool. Nel corso della sua carriera ha accumulato anche guadagni rilevanti, con un stipendio importante, e collezionato numerose presenze tra campionati e nazionale austriaca. La notizia della sua scomparsa, avvenuta secondo le ricostruzioni in seguito a un incidente stradale, ha rapidamente generato reazioni di cordoglio e ricordo in tutto l’ambiente calcistico.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lutto nel mondo del calcio, morto l’ex portiere della Juventus: lo stipendio

Notizie correlate

Diego Ruspantini è morto, lutto nel mondo del calcio per l’addio all’ex portiereAncona, 26 gennaio 2026 – È morto all’improvviso Diego Ruspantini, ex portiere classe 1979 e preparatore dei portieri.

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex e storico portiere del Napoli, Pasquale Fiore

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lutto nel mondo della veterinaria: è morto Giovanni Petroccia; Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a Lucescu; Lutto nel mondo del futsal: è scomparso Giuseppe Castellaneta. Il cordoglio della Divisione; Lutto nel mondo della BOXE: E' VENUTO A MANCARE Franco Esposito, straordinaria penna del giornalismo italiano.

Il mondo del calcio in lutto: morto Alexander ManningerL'ex portiere scudettato con la Juventus nel 2012 è scomparso dopo un tragico indicente ferroviario. Aveva 48 anni. Lo choc delle squadre in cui ha militato. panorama.it

Lutto nel mondo del calcio: Alex Manninger muore a 48 anni in un tragico incidenteL'ex portiere austriaco, visto in Italia con le maglie di Juventus e Siena, è morto in un incidente stradale contro un treno vicino Salisburgo. Aveva 48 anni. Inutili i tentativi di rianimazione ... msn.com

È successo ieri durante la puntata di "Stasera tutto è possibile" Hanno mandato in onda la scritta “puntata registrata” per rispetto al lutto che ha travolto Claudio Laurietta, imitatore di Gerry Scotti. La decisione della Rai facebook

Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno x.com