Il Chelsea ha concluso un accordo con Valentin Barco per il trasferimento estivo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il difensore ha firmato con i Blues, che puntano a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’affare è stato definito e si attende solo la comunicazione ufficiale. Questa operazione rappresenta un nuovo acquisto nel settore difensivo del club londinese.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli

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