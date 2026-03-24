Vicario Juventus la pista si complica | l’estremo difensore ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A Di quale si tratta

Vicario Juventus, l’estremo difensore del Tottenham ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A. Ecco di quale si tratta. La Juve monitora con estrema attenzione i movimenti tra i pali delle dirette concorrenti, con l’ Inter che sembra aver rotto gli indugi per un nuovo numero uno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club milanese ha rotto le riserve su Guglielmo Vicario, portiere nel mirino anche dei bianconeri. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il direttore sportivo Piero Ausilio, dopo un recente viaggio nella capitale inglese, avrebbe dissipato ogni dubbio: l’estremo difensore è l’obiettivo prioritario per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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