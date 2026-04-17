Juventus | individuato nuovo giovane talento

La Juventus ha scoperto un nuovo giovane talento, un centrocampista greco nato nel 2008 che attualmente gioca per l’Olympiacos. La società ha deciso di puntare su di lui come possibile innesto per il settore giovanile o la prima squadra in futuro. La notizia si aggiunge alle iniziative di scouting del club per rinforzare il vivaio. La scoperta è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali del club.

La Juventus ha individuato un nuovo giovane talento per il futuro: si tratta di Christos Mouzakitis, centrocampista greco classe 2008 dell’Olympiacos. Secondo quanto riportato, Giorgio Chiellini ha cenato nelle scorse ore con l’agente del giovane giocatore per iniziare a tessere i primi contatti. Si tratta di un segnale chiaro dell’interesse L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: individuato nuovo giovane talento JUVE, HAI IL TUO SINNER: BLINDATO IL TALENTO DELLE GIOVANILI, ARRIVA LA FIRMA Notizie correlate Adin Licina: il giovane talento ha conquistato la JuventusDal Bayern Monaco a Torino: la Juventus mette le mani su Adin Licina, classe 2007, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile europeo. Juventus, occhi su Bendegúz Kovács: il giovane talento dell’AZ AlkmaarLa Juventus continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti europei. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sirene bianconere a Zingonia: la Juventus mette gli occhi su Bernasconi; Capello: Milan-Juve sarà un crocevia importante; Le big europee hanno individuato il nuovo De Bruyne, Kees Smit costa 50 milioni; Juventus, si punta il baby talento: gioca in Germania e ha colpito tutti!. Napoli, Giovane tesserato: via libera per la convocazione contro la JuventusIl Napoli ha chiuso il primo acquisto in questa sessione di calciomercato: Giovane dal Verona. Il calciatore, arrivato a Milano nella mattinata di sabato 24 dicembre per svolgere le visite mediche ... gianlucadimarzio.com McKennie Juventus Deciso il futuro del texano in caso di mancata Champions facebook Skill, assist, finalizzazione Le stelle della Juventus nel #TOTS della Serie A su FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com