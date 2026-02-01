La Juventus ha messo le mani su Adin Licina, il giovane talento proveniente dal Bayern Monaco. Nato nel 2007, è considerato uno dei profili più promettenti del calcio giovanile europeo. La società bianconera ha deciso di scommettere su di lui, portandolo a Torino per rafforzare il settore giovanile. Licina arriva con grandi aspettative e si unisce a un progetto che punta a valorizzare i giovani promettenti.

Dal Bayern Monaco a Torino: la Juventus mette le mani su Adin Licina, classe 2007, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile europeo. Un’operazione che ricorda da vicino quella che, solo pochi anni fa, portò Kenan Yildiz in bianconero: stesso club di provenienza e stessa agenzia di rappresentanza. Giocatore offensivo estremamente versatile, Licina nasce come trequartista, ma può agire anche da esterno nel tridente. Mancino naturale, è in grado di giocare sia a sinistra sia sul versante opposto, sfruttando il piede invertito per accentrarsi e creare superiorità. Chi è Adin Licina: ruolo e caratteristiche. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Adin Licina: il giovane talento ha conquistato la Juventus

Approfondimenti su Adin Licina

Adin Licina passa dalla squadra tedesca a quella italiana.

La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Adin Licina, un giovane talento che potrebbe diventare una delle prossime stelle del calcio europeo.

Ultime notizie su Adin Licina

Argomenti discussi: La Juventus guarda al futuro: in arrivo il giovane Adin Licina dal Bayern Monaco; Chi è Adin Licina, il fantasista classe 2007 che la Juventus ha preso dal Bayern Monaco; Colpo in prospettiva per la Juventus: in arrivo dal Bayern Monaco il giovane Adin Licina; Mercato Juventus, ecco il giovane Licina.

