juventus il rinnovo di locatelli per ricostruire il dna juve

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Manuel Locatelli, un accordo che prolungala permanenza del centrocampista in rosa. La squadra punta ora a consolidare la formazione e a rafforzare il proprio assetto in vista della prossima stagione. La decisione di rinnovare il contratto arriva in un momento di rinnovamento per il club, con l’obiettivo di ricostruire la propria identità sportiva.

Il rinnovo di Manuel Locatelli alla Juventus rappresenta un punto da cui ripartire per ricostruire il DNA bianconero. Un rinnovo da cui ripartire. Il rinnovo di Manuel Locatelli con la Juventus fino al 2030 segna un punto di svolta cruciale per il centrocampista, consolidando un legame iniziato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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