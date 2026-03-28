juventus locatelli verso il rinnovo

Nico Schira, su YouTube, ha annunciato che il contratto di Locatelli con la Juventus verrà rinnovato fino al 2030. Il nuovo accordo prevede anche un aumento dello stipendio. La trattativa è in corso e si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

Sul rinnovo di Locatelli Nico Schira su Youtube ha parlato del prolungamento del contratto di Locatelli con la Juventus fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio. In dirittura d’arrivo è il prolungamento del contratto di Locatelli con la Juventus fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio. La trattativa si dovrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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