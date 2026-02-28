Ultimissime Juve LIVE | Locatelli verso il rinnovo le probabili di Roma Juve

In queste ore si parla di un possibile rinnovo di contratto per Locatelli alla Juventus, mentre si discutono anche le probabili formazioni di Roma e Juventus per le prossime partite. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulla situazione della squadra, offrendo le ultime notizie in tempo reale. Le notizie vengono aggiornate quotidianamente per seguire tutti gli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Ecco chi sono e tutte le novità Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: McKennie verso il rinnovo, le ultime su En-NesyriLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Ultimissime Juve LIVE: novità Kolo Muani. Le probabili formazioni di Monaco Juvedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Temi più discussi: Champions, Juventus e la delusione di Locatelli: Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto; Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario.

Locatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifreLocatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifre. Il centrocampista resterà al centro del progetto tecnico Il legame tra la Juventus e Manuel Locatelli sta per entr ... juventusnews24.com

