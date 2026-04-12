Juventus le parole di Spalletti dopo la vittoria contro l’Atalanta

Dopo la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ha commentato l’andamento della partita e l’andamento complessivo dell’incontro. Le sue parole sono state trasmesse durante un’intervista successiva alla sfida, senza ulteriori approfondimenti o analisi. La discussione si è concentrata sui dettagli principali dell’incontro giocato.

Luciano Spalletti ha commentato il successo ottenuto dalla sua Juventus contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport L’analisi di Spalletti. Il tecnico bianconero ha ammesso onestamente le difficoltà iniziali incontrate a Bergamo: “Secondo me, nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e si partiva sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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