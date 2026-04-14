Massimo Mauro ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Atalanta di sabato, sottolineando che ci sono due interpretazioni possibili del risultato. Inoltre, ha espresso alcune considerazioni sulla sostituzione di Yildiz durante la partita. La sua analisi si concentra sulle diverse chiavi di lettura del successo bianconero e sulle scelte tecniche fatte dall’allenatore.

di Angelo Ciarletta Massimo Mauro ha analizzato la vittoria della Juventus sull’Atalanta di sabato e ha espresso un pensiero sulla sostituzione di Yildiz. Massimo Mauro ha parlato a Sportmediaset della vittoria della Juventus sull’Atalanta e del cambio di Yildiz durante la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI MAURO – « La sostituzione di Yildiz è secondo me la cosa più di Spalletti contro l’Atalanta, perché dimostra la personalità dell’allenatore, dimostra che in una partita così difficile non ha paura a levare il giocatore magari più importante che può fare un colpo per vincere la partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro analizza: «La vittoria della Juve sull’Atalanta si può leggere in due modi». Poi il suo pensiero sulla sostituzione di Yildiz

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