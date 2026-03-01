Romelu Lukaku si trova in una fase di incertezza riguardo al suo ruolo e al suo futuro nel club, nonostante abbia ancora un contratto valido per un’altra stagione. La sua situazione attuale è oggetto di discussione tra i dirigenti e i tifosi, mentre il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro l’Hellas Verona. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione della squadra in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo dell’Hellas Verona, battendo gli avversari 2-1 al 96' grazie a un gol decisivo di Romelu Lukaku. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione in una stagione difficile. Un risultato che arriva come una boccata d’aria fresca in un’annata costellata di sfide e incertezze. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni post-partita, evidenziando l’importanza di questa esperienza. “Questa è una stagione che mi porterò dentro come esperienza di carriera,” ha dichiarato a DAZN. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lukaku in difficoltà: futuro incerto, ma ha un contratto per un’altra stagione.

Leggi anche: Conte: "Lukaku non è ancora lui, ma già così fa comodo. Il futuro? Ho un altro anno di contratto"

Star Wars: Taika Waititi ha finito la sceneggiatura, ma il futuro resta incertoMentre Lucasfilm passa nelle mani di Dave Filoni, il regista di Thor promette un film nello stile della trilogia originale: ecco quando potrebbe...

Altri aggiornamenti su Lukaku.

Temi più discussi: Conte: Sto migliorando come allenatore tra tutte le difficoltà. Lukaku? Vuole aiutarmi; Napoli, Conte: Lukaku vuole aiutare la squadra: spero che lui e De Bruyne giochino i Mondiali; Conte: Lukaku? Soffre. Futuro? Ho un altro anno di contratto; Napoli, Conte: Lukaku ha avuto un infortunio grave, non è ancora quello che conosco io.

Conte: Lukaku non è ancora lui, ma già così fa comodo. Il futuro? Ho un altro anno di contrattoIl tecnico del Napoli dopo il successo in extremis a Verona: Pensiamo al presente per cercare di disegnare il miglior futuro possibile, che è giocare la Champions. Sappiamo benissimo che ci sarà da l ... msn.com

Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoriaVerona-Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoria ... sport.virgilio.it

La pessima accoglienza del Bentegodi all'ingresso in campo di #Lukaku!!! facebook

Lukaku Kvara #DAZNBetClub #VeronaNapoli #SerieAEniLive x.com