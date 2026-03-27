Milik Juventus | credere o no nel polacco per il finale di stagione? E sul futuro…Il dibattito si accende – VIDEO

Il dibattito riguardante l'attaccante polacco, attualmente in forza alla Juventus, si intensifica in vista delle ultime partite di campionato. Si discute sulla sua affidabilità per le fasi finali e sul suo possibile ruolo nel futuro della squadra. La questione divide gli addetti ai lavori, che esprimono opinioni contrastanti sulle sue prestazioni recenti e sulle prospettive di rinnovo contrattuale.

Milik Juventus: è giusto o no credere nell’attaccante polacco per questo finale di stagione? E sul futuro.Opinioni a confronto – VIDEO. Nell’ultima puntata del format Si o no sul canale Youtube di , Chiara Aleati e Marco Baridon si sono interrogati sulla figura di Arkadiusz Milik, rientrato in campo nell’ultimo match contro il Sassuolo dopo oltre 600 giorni di assenza (l’ultima partita l’aveva disputata il 25 maggio 2024 contro il Monza, poi i lunghissimi infortuni). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Giusto credere in lui per questo finale di stagione? Il dibattito si è acceso nei nostri studi, con un occhio anche a quello che potrebbe essere il futuro del centravanti ex Ajax e Napoli a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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