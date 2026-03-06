Elkann Juventus | dal piano per il futuro alle nuove voci sulla possibile cessione Cosa può succedere

Recenti notizie riguardano Elkann e la Juventus, con attenzione al piano per il futuro del club e alle voci che ipotizzano una possibile cessione. Nel frattempo, la vendita dello storico quotidiano ha riacceso i dibattiti tra gli addetti ai lavori, anche se la volontà dei figli di Elkann di mantenere la proprietà ha impedito finora avanzamenti concreti.

Elkann Juventus, la vendita dello storico quotidiano riapre i dibattiti societari ma la profonda passione dei figli blocca ogni trattativa. La recente cessione dello storico quotidiano La Stampa da parte del gruppo editoriale controllato da Exor riaccende inevitabilmente i riflettori sulle strategie future della famiglia. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione finanziaria appena conclusa fa cadere uno degli ultimi grandi simboli del legame con il territorio, sollevando interrogativi sul destino della Juventus. Nonostante le smentite pubbliche dei vertici e il fermo rifiuto all’offerta avanzata recentemente dal colosso delle criptovalute Tether, le speculazioni su una potenziale messa in vendita del club bianconero tornano a circolare con grande insistenza negli ambienti dell’alta finanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Temi più discussi: Comolli: 'Elkann è stato chiaro, non venderà mai la Juventus'; Spalletti e John Elkann più uniti che mai: il tecnico ha gradito un gesto particolare del patron dopo Juventus-Galatasaray; La Juventus può rischiare sanzioni per il mancato rispetto di parametri UEFA?; Moviola Atalanta-Napoli, giusto fischiare subito o aspettare?.

Chirico: 'John Elkann non vende la Juve perché ha già deciso di darla ai suoi figli'Il giornalista ha aggiunto: 'Elkann e la famiglia Agnelli non hanno intenzione di lasciare il club in mani straniere' ... it.blastingnews.com

Juve, Comolli a rischio: John Elkann non sarebbe soddisfatto del mercatoDamien Comolli rischia di salutare la Juventus dopo un solo anno di gestione: come riportato da TMW, l'attuale ad del club bianconero sarebbe a forte rischio di essere ... tuttojuve.com

Elkann, adesso cosa succederà alla Juventus Il ruolo dei figli x.com

CorSport - #Juventus, il rinnovo di #Spalletti è vicino: #Elkann e la dirigenza accelerano. LE CIFRE. De Blasis: "In caso di #ChampionsLeague, lo stipendio di Luciano Spalletti sarà su una base fissa di 4,5 milioni + bonus. Senza Champions, invece s - facebook.com facebook