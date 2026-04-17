Paris Saint Germain-Lione domenica 19 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica sera alle 20:45 si gioca la partita tra Paris Saint Germain e Lione, valida per il 30° turno di Ligue 1. La sfida si svolge dopo che il PSG ha superato il Liverpool nei quarti di finale di Champions League con due vittorie complessive. L’allenatore del PSG è Luis Enrique, mentre quello del Lione è Fonseca. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, con pronostici disponibili per gli scommettitori.

Archiviati i quarti di finale di Champions League con una doppia vittoria sul Liverpool il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato contro il Lione di Fonseca nel posticipo del 30° turno di Ligue1. Parigini in totale controllo della doppia sfida contro i Reds di fatto mai in grado di impensierirli, e nel finale Dembelé con una doppietta ha blindato la qualificazione chiudendo definitivamente i giochi. Adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lione (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiFermati in casa dal Newcastle ad un passo dagli ottavi di finale i campioni uscenti del Paris Saint Germain chiudono questo ventesimo turno di Ligue1... Paris Saint Germain-Marsiglia (domenica 08 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiGran finale di questo ventunesimo turno di Ligue1 che vede il Classique tra il Paris Saint Germain e il Marsiglia di De Zerbi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostici Lyon - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Scheda squadra Paris Saint-Germain; PSG News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Dove vedere Liverpool-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Pronostico Paris Saint-Germain vs Lione – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione si gioca il 19 Aprile 2026 alle 20:45 al Parc des Princes. Un appuntamento di alto profilo nazionale, dove ... news-sports.it Lione - Paris Saint-Germain, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e probabili formazioniQuando si gioca? Dove guardarla? Quali sono le formazioni? Breve guida alla semifinale di andata di UEFA Women's Champions League tra Lione e Paris Saint-Germain. Lione e Paris Saint-Germain si ... it.uefa.com Batun Kylian Mbappé: Duk da irin bajintarsa, har yanzu bai taa lashe UEFA Champions League ba • shekaru 10 yana taka leda = babu UCL • bai ci da AS Monaco ba • bai ci da Paris Saint-Germain ba • har yanzu bai ci da Real Madrid ba - facebook.com facebook Alle semifinali di Champions League il Bayern Monaco giocherà contro il Paris Saint-Germain, e l’Arsenal contro l’Atlético Madrid x.com