Juventus allarme totale alla Continassa | stop anche per Thuram

Alla Continassa si registra un nuovo problema fisico in casa Juventus. Oltre a Yildiz, anche Khèphren Thuram si è infortunato e potrebbe saltare la partita contro il Bologna. La squadra si trova ora a dover gestire due assenze importanti in vista delle prossime gare. Nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni dei giocatori, ma entrambe le situazioni sono considerate serie.

Non solo Yildiz, anche Khèphren Thuram si è dovuto fermare a causa di un probllema fisico che potrebbe tenerlo out contro il Bologna. Juve, ansia per il Bologna: si ferma anche Thuram. La Juventus di Luciano Spalletti si prepara al delicato posticipo della 33ª giornata contro il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus Want BOTH Thuram Brothers! Martínez Targeted!

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