Le telecamere di Dazn hanno mostrato di nuovo i momenti salienti di Juve-Napoli all’Allianz Stadium, rivivendo l’emozione della partita di domenica. Le immagini hanno catturato le fasi più intense e i dettagli chiave, dando ai tifosi la possibilità di rivivere i momenti più belli e decisivi del match.

Bordocam Dazn Juve Napoli, le telecamere hanno rivissuto i momenti importanti della sfida di domenica. E non sono mancate situazioni inedite. Il big match della 22esima giornata ha sancito un verdetto inappellabile: la Juventus domina e schianta il Napoli con un rotondo 3-0. In una Torino ribollente di passione, la squadra di Luciano Spalletti ha impartito una lezione di calcio ai campioni d’Italia guidati dal grande ex, Antonio Conte. Ma oltre il risultato, è il racconto delle telecamere a svelare i dettagli più succosi e i retroscena vissuti a pochi centimetri dal prato verde. L’atmosfera si scalda già nel tunnel, dove Conte incrocia Giorgio Chiellini: un abbraccio sincero che profuma di storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bordocam Dazn Juve Napoli, le telecamere rivivono il match dell’Allianz Stadium: ecco i momenti clou

Approfondimenti su Telecamere Rivivono

L'infortunio di David Neres durante la preparazione alla sfida tra Juve e Napoli ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono conferme definitive sul suo recupero.

Segui in tempo reale l’andamento di Juve-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

BORDOCAM BOLOGNA-JUVE 0-1: dal gol di Cabal alle scintille Spalletti-Italiano | DAZN

Ultime notizie su Telecamere Rivivono

Argomenti discussi: La tensione, l'impatto di Füllkrug e gli altri retroscena di Milan-Lecce BordoCam; La Juve brilla sotto gli occhi di Conte Streaming | DAZN IT; San Siro e una battaglia senza vincitori: i dettagli della sfida Scudetto BordoCam; Bordocam, il discorso pregara di Filippi a Maignan a Fullkrug smanioso di entrare in campo: i retroscena di Milan-Lecce.

Bremer-Hojlund, retroscena Bordocam: la frase urlata da Conte a MarianiBremer-Hojlund e il rigore negato al Napoli: è questo uno dei principali retroscena emersi da Bordocam, lo speciale di Dazn che propone immagini inedite delle partite. Attraverso il format, ... tuttonapoli.net

Bordocam DAZN Juventus-Napoli: Spalletti trionfa, le proteste del Napoli e il coro per ConteNuovo appuntamento con il Bordocam di DAZN che svela i retroscena e racconta tutto ciò che è accaduto durante Juventus-Napoli. msn.com

Johnny sblocca #JuventusNapoli Conceição a Locatelli: "' , ' !" David ha dubbi sul fuorigioco, Di Lorenzo chiede fallo, Spalletti non esulta @DavideBernardi6 BordoCam Juve Napoli è disponibile ora su #DAZN! @PokerStarsNews x.com

Al di là dei colori e delle rivalità, i fratelli Thuram sempre uniti Dalle immagini condivise dal BordoCam su Dazn di Juve-Napoli, al termine della sfida Khephren, una volta ricevuto il premio MVP, ha subito rivolto uno sguardo verso il fratello Marcus in tribuna - facebook.com facebook