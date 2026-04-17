Juve sorpassata dall' Inter nella classifica gol di tutti i tempi ma la storia rimane bianconera

Nella classifica dei gol segnati in Serie A di tutti i tempi, l’Inter ha superato la Juventus, mettendo fine a un lungo predominio bianconero. La differenza tra le due squadre è di alcuni gol, ma l’evento ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Nonostante il sorpasso, la storia della Juventus rimane ricca di successi e riconoscimenti, e questa variazione nella classifica non cambia i record accumulati nel corso degli anni.