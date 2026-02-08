Lautaro Martinez storia nerazzurra | raggiunge Boninsegna nella classifica dei marcatori dell’Inter con 171 gol

Lautaro Martinez ha raggiunto Boninsegna nella classifica dei marcatori dell’Inter, con 171 gol. Un traguardo importante per l’attaccante argentino, che in pochi mesi ha sfiorato un record storico del club. La corsa di Lautaro contro il tempo ha sorpreso molti tifosi, che ora lo vedono come uno dei grandi centravanti nella storia nerazzurra.

L’attacco al record sembrava un’impresa titanica, quasi impossibile fino a pochi mesi fa, ma ora è realtà: Lautaro Martinez ha raggiunto Roberto Boninsegna nella classifica dei marcatori all-time dell’Inter. Il gol segnato contro il Sassuolo, nel match disputato l’8 febbraio 2026, ha permesso all’attaccante argentino di issarsi al terzo posto di questa speciale graduatoria con 171 reti, eguagliando la prestazione del leggendario centravanti del passato. Un traguardo che testimonia non solo la sua straordinaria capacità realizzativa, ma anche la continuità di un talento che ha saputo imporsi come leader indiscusso dell’attacco nerazzurro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lautaro Martinez segna un gol fondamentale e entra nella storia del calcio italiano.

Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l'Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre.

