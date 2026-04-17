Il calciatore polacco della squadra ha disputato soltanto due partite negli ultimi due anni ed è attualmente fermo a causa di un infortunio muscolare. Tra stipendio e costo del cartellino, il suo investimento si aggira intorno ai 7.500 euro per ogni minuto di gioco. Questa cifra elevata ha attirato l’attenzione, considerando la scarsità di apparizioni in campo e le recenti assenze per infortunio.

Come una borsa di extra lusso, un viaggio di coppia con safari in Africa, un orologio sfarzoso o, semplicemente, un'utilitaria usata. Tanto è costato alla Juve il dramma sportivo di Arkadiusz Milik, ai box per una serie di infortuni per quasi 2 anni e, adesso, dopo essere rientrato per due spezzoni, nuovamente fermato da un problema muscolare che ne mette a pesante rischio la disponibilità per il resto della stagione. Poco più di 3.000 minuti giocati a fronte di un costo totale di 24,1 milioni fanno 7.498 euro ogni sessanta secondi trascorsi in campo. Arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia nell'estate...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, quanto ti costa Milik: 7.500 euro al minuto, come un safari oppure...

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