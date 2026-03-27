Ora è possibile allenarsi con il tennista Jannik Sinner partecipando a un evento organizzato da Explora Journeys, marchio del gruppo Msc. L’iniziativa prevede un viaggio in crociera di lusso durante il quale gli partecipanti avranno l’opportunità di allenarsi con il campione. Il costo dell’esperienza equivale a quello di un’auto usata.

Allenarsi con Jannik Sinner è diventata una possibilità reale, ma non accessibile a tutti. L’occasione arriva da una crociera di lusso organizzata da Explora Journeys, brand del gruppo Msc, che propone un’esperienza combinata tra viaggio e preparazione atletica. Si tratta della “Prelude Journey” della nuova nave Explora III, una crociera di cinque giorni in programma dal 24 al 29 luglio. Il percorso prevede partenza da Genova e tappe tra Marsiglia, Costa Azzurra, Livorno e Civitavecchia. I prezzi partono da circa 6.800 euro a persona, una cifra che colloca questa esperienza tra le vacanze di fascia alta. Il costo è paragonabile a quello di un’auto usata di medio livello, elemento che contribuisce a definire il target dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ora puoi allenarti con Sinner, ma ti costa quanto una macchina usata

Articoli correlati

Juve, ma quanto ti costa Openda? Venticinque milioni di euro a gol, oltre 50.000 al minutoC'è un filo conduttore che lega la stagione di Lois Openda: il passaggio da un anno (solare) all'altro non ha prodotto niente se non piccole, flebili...

Leggi anche: "Non puoi allenarti come Tarzan e vivere come Mick Jagger": Itoje, dottore, poeta e capitano inglese