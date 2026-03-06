Juve ma quanto ti costa Openda? Venticinque milioni di euro a gol oltre 50.000 al minuto

Il calciatore belga è stato acquistato dal Lipsia ad agosto, con un investimento totale di circa 44 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio. Ha uno stipendio annuo di 7,4 milioni di euro e finora ha segnato un solo gol, rendendo il costo per gol circa 25 milioni di euro. La cifra spesa dalla Juventus per ogni minuto di gioco supera le 50.000 unità.

C'è un filo conduttore che lega la stagione di Lois Openda: il passaggio da un anno (solare) all'altro non ha prodotto niente se non piccole, flebili speranze cadute nel vuoto. Così il cammino dell'attaccante belga continua a sbattere su numeri da vertigini alla rovescia perché ogni gol segnato - sono solo due - costa al club della Continassa 25,62 milioni di euro. Una voragine, nei conti e nelle aspettative. Una voragine nelle scelte della scorsa estate che si rifletteranno su quelle della prossima: cedere Openda, ad oggi, appare una missione (quasi) impossibile, riscattarlo per un investimento complessivo da 43,9 milioni un obbligo a carico dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli.