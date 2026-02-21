Juve in crisi si fa male anche Yildiz | le condizioni del numero dieci

Yildiz si è infortunato durante il match contro il Como, aggravando la crisi della Juventus. Il centrocampista turco è stato costretto a uscire nei minuti finali dopo aver accusato un problema fisico. La sua uscita ha complicato ulteriormente la situazione della squadra, già in difficoltà da settimane. La Juventus ora affronta una serie di sfide per recuperare terreno in campionato e mantenere la qualificazione europea. La squadra cerca soluzioni per rafforzare la rosa in vista delle prossime partite.

Il fantasista turco è stato costretto alla sostituzione nei minuti finali del match di campionato perso dai bianconeri contro il Como Il ko all’Allianz Stadium contro il Como certifica la crisi di febbraio della Juventus, con il piazzamento in Champions League a serio rischio adesso per la squadra di Luciano Spalletti. Le condizioni di Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Tifosi delusi e arrabbiati, con lo ‘Stadium’ che è tornato a fischiare i propri beniamini. L’unico a provarci e a meritarsi gli applausi è stato come al solito Kenan Yildiz, che ha dovuto abbandonare il campo però nel finale di partita per un problema fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

