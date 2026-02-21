Juve in crisi si fa male anche Yildiz | le condizioni del numero dieci
Yildiz si è infortunato durante il match contro il Como, aggravando la crisi della Juventus. Il centrocampista turco è stato costretto a uscire nei minuti finali dopo aver accusato un problema fisico. La sua uscita ha complicato ulteriormente la situazione della squadra, già in difficoltà da settimane. La Juventus ora affronta una serie di sfide per recuperare terreno in campionato e mantenere la qualificazione europea. La squadra cerca soluzioni per rafforzare la rosa in vista delle prossime partite.
Il fantasista turco è stato costretto alla sostituzione nei minuti finali del match di campionato perso dai bianconeri contro il Como Il ko all’Allianz Stadium contro il Como certifica la crisi di febbraio della Juventus, con il piazzamento in Champions League a serio rischio adesso per la squadra di Luciano Spalletti. Le condizioni di Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Tifosi delusi e arrabbiati, con lo ‘Stadium’ che è tornato a fischiare i propri beniamini. L’unico a provarci e a meritarsi gli applausi è stato come al solito Kenan Yildiz, che ha dovuto abbandonare il campo però nel finale di partita per un problema fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Juve, un Natale da Yildiz: Comolli a caccia del rinnovo del numero dieci
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: vittoria col Cagliari nel segno di Yildiz, si fa male Vlahovic. Le parole di SpallettiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus in crisi, Spalletti cerca nuove soluzioni; La Juve è in crisi? Spalletti: Non sono preoccupato. Ma i numeri dicono altro...Ecco l'analisi; Crollo Juve, il tradimento dei leader nella notte folle di Istanbul. Il 5-2 è da allarme rosso; Crisi Juve, così Spalletti può rialzarsi dopo Istanbul: la difesa da rivedere dopo lo stop di Bremer e i nodi dell'attacco.
Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1La Juventus perde 0-2 in casa contro il Como di Fabregas nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A. Decidono i gol di Vojvoda e Caqueret, dentro una partita segnata dagli errori dei bianconeri e ... fanpage.it
Juventus-Como 0-2: crisi bianconera, errori decisivi e tredici gol subiti in quattro partiteJuventus-Como 0-2: crisi bianconera, errori decisivi e tredici gol subiti in quattro partite La Juventus doveva reagire dopo i tredici gol incassati nelle ultime quattro gare. tuttojuve.com
#Juventus, continua la crisi: #Spalletti durissimo dopo il ko interno con il #Como #SerieA x.com
È crisi per la #Juve e per #Spalletti: il #Como all’italiana vince 2-0. #DiGregorio inguardabile (#Giuntoli lo prese al posto di #Szezscny) #Fabregas è un gran figo: ha fatto passare il messaggio di essere un allenatore contemporaneo e invece gioca un calcio ita - facebook.com facebook