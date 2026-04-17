Juve in crisi | Yildiz e Thuram a rischio Locatelli firma fino al 2030

La squadra di calcio è alle prese con difficoltà durante la preparazione in vista della prossima partita casalinga contro il Bologna. Due giocatori, uno del centrocampo e uno dell’attacco, sono attualmente infortunati e rischiano di non essere disponibili per la gara. Nel frattempo, un altro membro della squadra ha firmato un contratto a lungo termine, fino al 2030, rafforzando le prospettive future del club.

La preparazione della squadra bianconera in vista della sfida casalinga contro il Bologna subisce un brusco rallentamento a causa di problemi fisici che colpiscono due elementi chiave del centrocampo e dell’attacco. Kenan Yildiz e Khephren Thuram hanno svolto l’attività lontano dal gruppo principale, mettendo in forte discussione la loro presenza nella lista dei convocati per l’incontro previsto all’Allianz Stadium. Il quadro clinico dei due giocatori richiede un monitoraggio costante da parte dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti. La decisione definitiva sulla loro disponibilità per l’appuntamento con la formazione felsina dipenderà esclusivamente dall’esito della sessione di rifinitura programmata per sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve in crisi: Yildiz e Thuram a rischio, Locatelli firma fino al 2030 Notizie correlate Juve blindata: Locatelli firma fino al 2030 con un aumento salarialeLa Juventus ha raggiunto un accordo fondamentale per blindare il futuro di Manuel Locatelli, con un prolungamento contrattuale che lo legherà al club... Leggi anche: Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa; Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belga; Atalanta-Juve, ufficiali: De Ketelaere e Krstovic contro Yildiz e Boga; Yildiz, il ginocchio costringe allo stop: il piano di Spalletti tra Bologna, infiltrazioni e unità anti-crisi. Juventus, dubbio Yildiz per il Bologna: Spalletti prepara la sorpresa in attacco, l’ultima tentazioneJuventus in emergenza per il Bologna: Yildiz in dubbio per un problema, Vlahovic e Milik out. Spalletti valuta le sorprese in attacco, chi potrebbe giocare. sport.virgilio.it Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belgaSpalletti intenzionato a far riposare Yildiz in Juventus-Bologna, ma anche stavolta Openda non vedrà il campo. Intanto dalla Ligue 1 arriva la speranza di cedere il belga a fine stagione ... sport.virgilio.it Joao Mario torna alla Juve Perché Spalletti non lo vuole nel suo progetto facebook Regalo di Grosso alla Juve Al Como non basta Nico Paz #SassuoloComo x.com