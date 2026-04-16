Juve blindata | Locatelli firma fino al 2030 con un aumento salariale

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli fino al 2030. L’accordo prevede anche un aumento dello stipendio del centrocampista, che già fa parte della rosa della squadra. La firma è arrivata dopo trattative che hanno coinvolto le parti interessate e rappresenta un passo importante per il club in vista delle prossime stagioni.

La Juventus ha raggiunto un accordo fondamentale per blindare il futuro di Manuel Locatelli, con un prolungamento contrattuale che lo legherà al club fino al 2030. Il centrocampista dell’Italia, il cui attuale vincolo scadeva nel 2028, riceverà un incremento del compenso annuale, passando dai 3 milioni di euro attualmente percepiti ai 4 milioni di euro della nuova intesa. La firma ufficiale è prevista per il prossimo 17 aprile. L’operazione economica riflette l’importanza tattica del giocatore all’interno del progetto bianconero, giunto in bianconero nel 2021 con un investimento di 37,5 milioni di euro dal Sassuolo dopo l’esperienza milanista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve blindata: Locatelli firma fino al 2030 con un aumento salariale Notizie correlate Firma imminente con la Juve: contratto fino a giugno 2030Stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione È imminente la firma con la Juve. Leggi anche: Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030 Altri aggiornamenti Locatelli Juventus, intesa totale per il rinnovo: firma e ufficialità in arrivo. Le cifre e la durata del nuovo accordoLocatelli Juventus, intesa totale per il rinnovo: firma e ufficialità in arrivo. Le cifre e la durata del nuovo accordo ... calcionews24.com La Juve perde nuovamente Milik e blinda Locatelli. Intanto David racconta la sua veritàLa Juventus riparte dalle certezze e blinda uno dei suoi leader. Manuel Locatelli è pronto a prolungare il contratto fino al 2030, allungando di. tuttomercatoweb.com