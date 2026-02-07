Juve Yildiz rinnova il contratto | firma fino al 2030

La Juventus ha annunciato ufficialmente che Kenan Yildiz ha firmato un nuovo contratto fino al 2030. L’attaccante turco resta in bianconero per diversi anni, confermando la volontà del club di puntare su di lui. La società ha comunicato che l’accordo è stato firmato e ora Yildiz è legato ai bianconeri fino al 2030.

(Adnkronos) – La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'estate 2022 dopo l'addio al Bayern Monaco. In bianconero, l'attuale numero 10 ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Juventus Yildiz Juve, Yildiz rinnova fino al 2030: firma e stipendio da top player per blindare il futuro La Juventus ha ufficializzato il nuovo contratto di Kenan Yildiz, che resterà a Torino fino al 2030. Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: “Oggi è troppo importante” La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Juventus Blinda Yildiz: Tutti i Dettagli del Nuovo Contratto! Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli. Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: Oggi è troppo importanteUfficiale il rinnovo di Yildiz con la Juventus fino al 2030. L'annuncio a sorpresa di Comolli che parla in italiano per la prima volta e poi si scusa con ... fanpage.it Juve: Comolli annuncia, Yildiz rinnova fino al 2030Mi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... ansa.it VVVAAAAAMMMOOOOSSS #juventus #Juve #Yildiz x.com Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.