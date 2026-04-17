Juve Bologna | Yildiz in dubbio per il match di domenica Spalletti prepara tre alternative al turco Tutte le idee per sostituirlo

Il giocatore turco potrebbe saltare la partita di domenica a causa di un’infiammazione al ginocchio. La squadra sta valutando tre opzioni diverse per sostituirlo, mentre l’allenatore ha già iniziato a preparare le possibili formazioni senza di lui. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, in base alle condizioni del giocatore e alle scelte strategiche.

di Luca Fioretti Juve Bologna, Yildiz è a forte rischio riposo a causa del ginocchio infiammato e Spalletti studia valide alternative in avanti. Le indiscrezioni riportate da Goal sollevano grandissimi dubbi sulla formazione che scenderà in campo domenica sera. Kenan Yildiz è infatti a forte rischio per la sfida contro gli emiliani: il ginocchio sinistro tormenta ancora il fantasista, con Luciano Spalletti che valuterà i progressi nella seduta di rifinitura prima di prendere una decisione definitiva. La sensazione estremamente diffusa è che il tecnico preferisca concedere un turno di riposo al talento turco, preservandolo in vista della delicatissima trasferta contro il Milan tra dieci giorni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna: Yildiz in dubbio per il match di domenica, Spalletti prepara tre alternative al turco. Tutte le idee per sostituirlo Notizie correlate Yildiz a rischio per Juve Bologna, chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni a disposizione di Spallettidi Angelo CiarlettaKenan Yildiz è a forte rischio per Juve Bologna di domenica sera. Leggi anche: Probabili formazioni Juve Lazio, tutti i dubbi di Spalletti. Le ultime novità su Yildiz e Conceicao per il match di domenica Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juve-Bologna, in dubbio presenza da titolare di Yildiz; Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera; Juventus, Yildiz a rischio per la sfida col Bologna: le ultime; Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire. Juventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione softJuventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione soft Dopo il secondo allenamento invisibile, la Juventus torna oggi alla Continassa ... tuttojuve.com Juventus-Bologna, Yildiz da valutare: in dubbio per fastidio al ginocchioIn vista della sfida contro il Bologna, in programma domenica 19 aprile alle 20.45, l'allenatore della Juve Luciano Spalletti ha ancora il dubbio Yildiz. Nei prossimi giorni si capirà se l'attaccante ... sport.sky.it #Yildiz è in dubbio per la sfida di domenica sera tra #Juve e #Bologna #Spalletti sta valutando le possibili soluzioni per sostituirlo e per comporre il reparto offensivo Voi chi fareste giocare in attacco - facebook.com facebook #Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… x.com