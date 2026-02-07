Probabili formazioni Juve Lazio tutti i dubbi di Spalletti Le ultime novità su Yildiz e Conceicao per il match di domenica

Nella sfida di domenica, Spalletti si trova a dover scegliere tra diverse opzioni per la formazione. I dubbi principali riguardano le condizioni di Yildiz e Conceicao, che ancora non sono sicuri di partire dall’inizio. La partita si avvicina e il tecnico toscano lavora per decidere chi schierare, mentre i tifosi aspettano con ansia le ultime novità sulle formazioni.

Probabili formazioni Juve Lazio, tanti dubbi per il tecnico di Certaldo. Vediamo insieme le ultime novità sulle condizioni di Yildiz e Conceicao. La Juve si prepara a tornare sul prato dell’Allianz Stadium per affrontare la Lazio, con l’obiettivo di cancellare immediatamente la pesante sconfitta subita contro l’Atalanta. Il tecnico Luciano Spalletti deve gestire diverse incognite legate alla condizione atletica dei suoi uomini migliori in vista di un match fondamentale. Tra i pali, dopo la parentesi in coppa, si rivedrà Michele Di Gregorio, pronto a riprendere il comando della retroguardia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ecco le probabili formazioni di Juventus e Napoli in vista del big match di domenica.

Nella sfida tra Juventus e Cremonese, Spalletti ha confermato il modulo e riporta Kelly in difesa.

