Amoruso rivive la scelta della Juve | Potevo scegliere altre due squadre ma volevo solo i bianconeri Vi spiego il motivo

Nell’intervista, Amoruso ripercorre il motivo della sua scelta di unirsi alla Juventus, sottolineando come, nonostante altre opzioni, la sua decisione sia stata guidata dalla volontà di indossare la maglia bianconera. Un racconto che chiarisce le motivazioni personali e professionali dietro questa importante tappa della sua carriera, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulla sua passione per il club e le ragioni che lo hanno portato a scegliere la Juventus.

Amoruso in un’intervista ha rivissuto la scelta che lo ha portato a vestire la maglia della Juve. Parole sicuramente molto importanti. L’universo del calcio è fatto di contratti milionari, ma a volte sono i sentimenti e le radici familiari a tracciare la rotta definitiva di una carriera. È il caso di Nicola Amoruso, un attaccante che ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia della Serie A, legando il suo nome a una delle decisioni più romantiche del panorama sportivo degli anni Novanta. Tutto ebbe inizio durante una sessione di mercato invernale che avrebbe potuto cambiare drasticamente la geografia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Amoruso, la scelta Juve commuove: Perché Lippi era avanti a tutti. Moggi? Ci sarebbe tanto da direL'ex attaccante bianconero ha rivelato un retroscena sul suo passaggio alla Vecchia Signora e ha affrontato le tappe della sua carriera

