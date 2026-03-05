La Juventus Under 16 ha vinto il derby senza subire gol, ottenendo l’undicesimo clean sheet della stagione. Con questa vittoria, la squadra si è piazzata in prima posizione in classifica. Il tecnico Gridel ha lavorato molto sul reparto difensivo, che si è dimostrato il punto di forza della formazione grazie alla sua solidità. La squadra ha così aggiunto altri tre punti alla classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, altri 3 punti in saccoccia e primo posto in solitaria: il lavoro di Gridel sul reparto difensivo è impressionante, la vera forza della squadra è la solidità. Le ultime. La Juventus Under 16 ha portato a casa nell'ultimo weekend il 57esimo punto stagionale vincendo per 3-0 sul campo del Torino, il nuovissimo centro sportivo Robaldo, inaugurato proprio con una netta vittoria nel derby della Mole. Potrebbero esserci mille spunti: dal gol di Salvai contro la sua ex squadra al timbro del gioiello olandese Deniz ma questo focus si concentra sull'analisi del pacchetto arretrato andato in scena contro i granata, una lode alla difesa bianconera, all'undicesimo clean sheet stagionale e vero punto saldo della squadra.

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, vittoria nel derby senza subire gol: l’undicesimo clean sheet stagionale è il dato simbolo. Il focus

