Nel confronto tra Juventus e Bologna, i dati sui gol segnati nel secondo tempo mostrano un andamento positivo per la squadra bianconera. La partita si è conclusa con un risultato deciso nella ripresa, evidenziando un elemento statistico particolare tra le due formazioni. La sfida, in programma domenica sera allo stadio, si concentra proprio su questa fase, che si è rivelata determinante nei precedenti incontri.

di Luca Fioretti Juve Bologna, le statistiche sui gol nel secondo tempo sorridono alla formazione bianconera in vista del delicato match di domenica sera allo Stadium. La Juventus affronterà il Bologna nel posticipo di domenica sera allo Stadium. Le statistiche evidenziano un dato estremamente interessante per lo sviluppo offensivo: analizzando gli incroci sul campo, emerge che la ripresa risulta assolutamente decisiva. Ben 9 delle ultime 11 reti segnate in questo scontro diretto sono arrivate nei secondi tempi. Mantenere la concentrazione fortemente altissima nei 90 minuti sarà dunque totalmente fondamentale per vincere. Il gruppo bianconero sa di dover sfruttare il calo fisico avversario per colpire con assoluta precisione e conquistare un successo incredibilmente prezioso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna si decide nel secondo tempo! C’è un dato davvero particolare che emerge dai confronti tra bianconeri e rossoblu

GOL DI BOLOGNA JUVE 0-1: CABAL REGALA TRE PUNTI PREZIOSI AI BIANCONERI!

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