Juve Bologna si decide nel secondo tempo! C’è un dato davvero particolare che emerge dai confronti tra bianconeri e rossoblu

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel confronto tra Juventus e Bologna, i dati sui gol segnati nel secondo tempo mostrano un andamento positivo per la squadra bianconera. La partita si è conclusa con un risultato deciso nella ripresa, evidenziando un elemento statistico particolare tra le due formazioni. La sfida, in programma domenica sera allo stadio, si concentra proprio su questa fase, che si è rivelata determinante nei precedenti incontri.

di Luca Fioretti Juve Bologna, le statistiche sui gol nel secondo tempo sorridono alla formazione bianconera in vista del delicato match di domenica sera allo Stadium. La  Juventus  affronterà il  Bologna  nel posticipo di domenica sera allo  Stadium. Le statistiche evidenziano un dato  estremamente interessante  per lo sviluppo offensivo: analizzando gli incroci sul  campo, emerge che la ripresa risulta  assolutamente decisiva. Ben  9  delle ultime  11  reti segnate in questo scontro diretto sono arrivate nei secondi tempi. Mantenere la concentrazione  fortemente altissima  nei  90  minuti sarà dunque totalmente fondamentale  per vincere. Il gruppo  bianconero  sa di dover sfruttare il calo fisico avversario per colpire con  assoluta precisione  e conquistare un successo  incredibilmente prezioso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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GOL DI BOLOGNA JUVE 0-1: CABAL REGALA TRE PUNTI PREZIOSI AI BIANCONERI!

Video GOL DI BOLOGNA JUVE 0-1: CABAL REGALA TRE PUNTI PREZIOSI AI BIANCONERI!

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