Bologna Juve Primavera 3-3 | partita pazza un gran secondo tempo dei bianconeri regala 1 punto a Padoin

La partita tra Bologna e Juventus Primavera finisce 3-3 in una gara ricca di emozioni. Nel secondo tempo, i bianconeri mettono in campo tutta la loro forza e riescono a mettere pressione ai padroni di casa, ottenendo un punto prezioso. La gara si infiamma nel finale, con tante occasioni e un ritmo frenetico. I giovani della Juventus mostrano carattere e non mollano fino all’ultimo secondo.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli guadagna 1 punto contro il Bologna: primo tempo da horror, reazione da squadra nella seconda fase. Vittoria solo sfiorata per i ragazzi di Padoin. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 3-3: sintesi e moviola. 95? Fischio finale, Bologna Juve finisce 3-3 90? 5 minuti di recupero 88? Occasione Juve, miracolo di Franceschelli su Durmisi 87? Punizione di Merola non molto alta dalla traversa 80? GOL BOLOGNA – Punizione perfetta sotto l'incrocio di Lo Monaco 73? GOL JUVENTUS – Durmisi di testa insacca il sorpasso su cross di Merola 72? La Juve ora controlla il match e continua a spingere 64? Episodio dubbio: la Juve reclama un rigore, ma l'arbitro fischia fallo in attacco 62? GOL JUVENTUS – Merola pareggia i conti con un gran tiro a giro all'incrocio 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l'arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro.

