Colpo del Parma al Dall' Ara Bologna sconfitto 1 a 0
Il Parma dà una bella scossa al derby e mette in difficoltà il Bologna. I gialloblù vincono 1-0 grazie a un gol di Christian Ordonez in pieno recupero. La vittoria serve ai ragazzi di Cuesta per avvicinarsi alla salvezza, mentre i felsinei restano fermi a guardare.
AGI - Il Parma piazza un importante colpo in ottica salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 1-0 il Bologna nel derby emiliano del Dall'Ara, valevole per la 24esima giornata di Serie A: decisivo un gol di Christian Ordonez in pieno recupero. Dopo un'iniziale fase di studio, i ducali provano a farsi vedere dalle parti di Skorupski, ma Britschgi non aggancia la sfera e perde una buona opportunità. Le due compagini giocano su ritmi discreti, ma fanno fatica a creare delle chance concrete. L'espulsione di Pobega. Al 18' arriva la prima svolta della sfida con Tommaso Pobega che, dopo una revisione VAR, viene espulso per un fallo pericoloso ai danni di Keita. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Parma DallAra
Serie A, la Fiorentina batte due colpi nella lotta salvezza: sconfitto 2-1 il Bologna al Dall'Ara
La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante in ottica salvezza battendo 2-1 il Bologna al Dall'Ara nel Derby dell'Appennino.
Colpo Juve al "Dall'Ara", Cabal stende il Bologna 1-0
La Juventus ottiene una vittoria importante sul campo del Bologna, grazie a una rete di Cabal.
Ultime notizie su Parma DallAra
Argomenti discussi: Lahdo-Como, Morente via da Lecce, Pierini dal Sassuolo alla Samp: mercato, i colpi dell'ultimo minuto; Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Serie A: Parma-Juventus 1-4 DIRETTA e FOTO; Un brutto Parma si arrende 4-1 alla Juventus.
Anticipo Serie A. Colpo del Parma a Bologna, 1-0 grazie anche alle super parate di CorviAl Dall'Ara due espulsioni, una per tempo a Pobega e e Troilo, forese date in modo eccessivo in una gara decisa da Ordóñez nel recupero ... calciocasteddu.it
Ordonez gol, colpo Parma: il Bologna non vince più. Joao Mario, esordio flopI gialloblù trionfano 1-0 al Dall'Ara con una rete nel recupero. Altro ko per la squadra di Italiano ... tuttosport.com
Recupero di fuoco al Dall'Ara: Ordóñez segna, Corvi salva e il #Parma sbanca il campo del #Bologna x.com
SERIE A-oggi allo stadio Dall' Ara il Bologna affronta il Parma alle 12.30 facebook
