Colpo del Parma al Dall' Ara Bologna sconfitto 1 a 0

Il Parma dà una bella scossa al derby e mette in difficoltà il Bologna. I gialloblù vincono 1-0 grazie a un gol di Christian Ordonez in pieno recupero. La vittoria serve ai ragazzi di Cuesta per avvicinarsi alla salvezza, mentre i felsinei restano fermi a guardare.

AGI - Il  Parma  piazza un importante colpo in ottica  salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta superano  1-0 il Bologna  nel  derby emiliano  del  Dall'Ara, valevole per la  24esima giornata di Serie A: decisivo un  gol di Christian Ordonez  in pieno recupero. Dopo un'iniziale fase di studio, i  ducali  provano a farsi vedere dalle parti di Skorupski, ma Britschgi non aggancia la sfera e perde una buona opportunità. Le due compagini giocano su ritmi discreti, ma fanno fatica a creare delle chance concrete. L'espulsione di Pobega. Al 18' arriva la prima svolta della sfida con  Tommaso Pobega  che, dopo una revisione  VAR, viene  espulso  per un fallo pericoloso ai danni di Keita. 🔗 Leggi su Agi.it

