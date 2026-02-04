Bologna ectoplasmatico | il Milan passeggia 3-0 al Dall’Ara | Analisi e pagelle della sconfitta

In una serata calda al Dall’Ara, il Bologna prova a spingere fin dall’inizio, ma il Milan si rende subito pericoloso. Al 20’, Loftus Cheek sfrutta un’azione confusa e segna il gol che apre la partita. I rossoneri continuano a controllare il gioco e nel secondo tempo allungano il punteggio, portando a casa una vittoria netta 3-0. I tifosi bolognesi lasciano lo stadio delusi, mentre il Milan festeggia una vittoria convincente.

In un Dall’Ara ruggente, il Bologna spinge subito forte ma è il Milan a rendersi più pericoloso e al 20’ passa con Loftus Cheek, lesto in mischia a sbatterla dentro dopo un batti e ribatti a due passi da Ravaglia. Dopodiché, lo stesso portiere rossoblù frana su Nkunko lanciato a rete e.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

