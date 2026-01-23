Conferenza stampa Spalletti pre Juve Napoli | quando parla il tecnico alla vigilia del match L’orario ufficiale

Domani, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, terrà la conferenza stampa pre partita in vista del match contro la Juventus, in programma domenica. L’appuntamento rappresenta un momento importante per ascoltare le sue parole e approfondire le strategie della squadra. L’orario ufficiale dell’incontro sarà comunicato a breve, offrendo ai tifosi e agli addetti ai lavori un’occasione per seguire le ultime novità e le impressioni del tecnico in vista di questa sfida.

Conferenza stampa Spalletti prima di Juve Napoli. C’è grande attesa per le parole del tecnico in vista del big match in programma domenica. Cresce l’attesa per la sfida fra la Juve e il Napoli. Un match che rappresenta un test importante per entrambe le squadre. I bianconeri devono dare continuità alle ultime ottime prestazioni mentre i partenopei non vogliono perdere altri punti. E nella giornata di domani Spalletti in conferenza stampa presenterà la delicata sfida della Juve contro il Napoli. Una partita che metterà a confrontarsi sulle panchine anche due grandi ex come il toscano e Conte. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’appuntamento è fissato alle 16 di sabato 24 gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficialeMartedì, nel consueto appuntamento pre-gara, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese.

Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficialeDomani, alla vigilia della partita tra Cagliari e Juventus, il tecnico Luciano Spalletti terrà la sua conferenza stampa per presentare la sfida.

Conferenza stampa Spalletti pre NAPOLI JUVENTUS | Le parole di mister Spalletti live | Serie A

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Juventus, Spalletti: Yildiz? Non gli voglio creare pressioni di nessun genere; Juve, Spalletti: La gara di Champions è quella col Cagliari. Giochista o risultatista? Tutti e due ma senza snaturarmi; Spalletti: Siamo sulla buona strada, abbiamo ancora qualità non sfruttate.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho ...Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juv ... calcionews24.com

Conferenza stampa Spalletti: quando parlerà il tecnico bianconero? Le infoConferenza stampa Spalletti: si avvicina il match in programma con il Cagliari! Ecco quando parlerà il tecnico avversario: il punto Il conto alla rovescia per Cagliari Juventus è ormai agli sgoccioli. cagliarinews24.com

