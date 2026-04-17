La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a tornare all’Allianz Stadium di Torino per affrontare il Bologna in una partita importante. La squadra arriva con alcune assenze e con l’obiettivo di migliorare la propria attacco, che ha segnato pochi gol finora. Nel frattempo, è stato annunciato l’addio del portiere Manninger, mentre il tecnico del Bologna si prepara a schierare la sua formazione. La sfida si prospetta sentita da entrambe le parti.

La Juventus di Luciano Spalletti torna all’ Allianz Stadium di Torino per la sfida cruciale contro il Bologna, ma lo fa nel bel mezzo di una tempesta emotiva e tecnica. Mentre la squadra cerca di blindare il quarto posto, il mondo bianconero è funestato dalla tragica scomparsa di Alexander Manninger, l’ex portiere austriaco morto a 48 anni in un incidente stradale. Un lutto che ha colpito duramente lo spogliatoio e i vertici della Continassa, con Giorgio Chiellini che ha ricordato il compagno di mille battaglie come un “uomo dai valori rari”. Juventus in allarme: reparto offensivo decimato. Il tecnico juventino Luciano Spalletti, dopo il successo per 1-0 contro l’Atalanta, riaccende l’entusiasmo bianconero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, attacco fantasma e addio Manninger: Spalletti trema per il Bologna

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