Un incidente mortale si è verificato giovedì mattina vicino a Salisburgo, coinvolgendo l’ex portiere Alexander Manninger. L’uomo, noto per aver giocato con le maglie di Juventus e Torino, è deceduto a seguito di un impatto durante un incidente stradale. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e non solo.

Un tragico scontro avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo ha strappato la vita all’ex portiere Alexander Manninger, che aveva vestito le maglie della Juventus e del Torino. L’incidente si è verificato poco dopo le 8:20, quando il minivan in cui viaggiava l’atleta di 48 anni si è schiantato contro un treno regionale presso un passaggio a livello situato nei pressi della stazione di Pabing. Dinamiche del sinistro e bilancio dei soccorsi. Il violento impatto tra il veicolo e il convoglio ferroviario ha causato danni strutturali pesanti al minivan, rendendo purtroppo inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Manninger: l’ex portiere di Juve e Toro muore in un impatto

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