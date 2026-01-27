La joint venture Leonardo-Rheinmetall consegna i primi mezzi all’Esercito Tutti i dettagli

La joint venture tra Leonardo e Rheinmetall ha consegnato i primi veicoli corazzati Lynx all’Esercito. Questa consegna segna l’inizio del rinnovo del parco mezzi delle forze terrestri italiane, con un'importante collaborazione tra le aziende italiane e tedesche nel settore della difesa. La fase operativa del progetto rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delle capacità militari nazionali.

Leonardo e Rheinmetall hanno ufficialmente consegnato all’Esercito i primi veicoli corazzati Lynx prodotti dalla joint venture italo?tedesca Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (Lrmv), segnando ufficialmente l’avvio operativo del programma di rinnovamento del parco mezzi delle forze terrestri nazionali. La cerimonia di consegna si è tenuta presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito a Montelibretti, dove i quattro mezzi Lynx sono stati formalmente trasferiti alla Forza Armata. Il programma completo prevede l’acquisizione complessiva di oltre mille veicoli corazzati di nuova generazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

